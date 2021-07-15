İSKİ, planlı kesinti programını İstanbullularla paylaşmaya devam ediyor. 15 Ağustos tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince Bağcılar, Başakşehir ve Esenler ilçelerine su verilemeyecek. Peki, kesintiler hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. 15 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre, Fatih, Maltepe, Ümraniye, Maltepe, Sarıyer ve Zeytinburnu'da şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah,Sarıdemir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.07.2021 13:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.07.2021 13:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.07.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.07.2021 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.07.2021 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Kaptanpaşa Mah,Halide Edip Adıvar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.07.2021 12:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

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