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Haber Giriş: 15.07.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ, planlı kesinti programını İstanbullularla paylaşmaya devam ediyor. 15 Ağustos tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince Bağcılar, Başakşehir ve Esenler ilçelerine su verilemeyecek. Peki, kesintiler hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. 15 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre, Fatih, Maltepe, Ümraniye, Maltepe, Sarıyer ve Zeytinburnu'da şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

 

İSKİ internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Topkapı Mah,Sarıdemir Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.07.2021 13:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.07.2021 13:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.07.2021 10:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Maltepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.07.2021 10:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.07.2021 11:37

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah,Kaptanpaşa Mah,Halide Edip Adıvar Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.07.2021 12:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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