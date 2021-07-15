Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. 15 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre, Fatih, Maltepe, Ümraniye, Maltepe, Sarıyer ve Zeytinburnu'da şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Topkapı Mah,Sarıdemir Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.07.2021 13:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.07.2021 13:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.07.2021 10:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Maltepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.07.2021 10:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.07.2021 11:37
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah,Kaptanpaşa Mah,Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.07.2021 12:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.