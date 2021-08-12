Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı (12 Ağustos)

İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenler, Sultangazi, Tuzla'da planlı su kesintisi yaşanacak. İSKİ yayınladığı yazıda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Cukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 01:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 12.08.2021 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 12.08.2021 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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