Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı (12 Ağustos)
11 Ağustos Çarşamba günü meydana gelecek planlı su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerinin listesini paylaştı. Peki, sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ su kesinti programı
İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenler, Sultangazi, Tuzla'da planlı su kesintisi yaşanacak. İSKİ yayınladığı yazıda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Dereağzı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 10:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Cukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 09:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 01:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 10:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 09:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Aydınlı Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 10:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Ömerli Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 08:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
12.08.2021 08:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.