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Haber Giriş: 12.08.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı (12 Ağustos)

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı (12 Ağustos)

11 Ağustos Çarşamba günü meydana gelecek planlı su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerinin listesini paylaştı. Peki, sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ su kesinti programı

İSKİ'nin günlük su kesintisi programına göre, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenler, Sultangazi, Tuzla'da planlı su kesintisi yaşanacak. İSKİ yayınladığı yazıda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Dereağzı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 10:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Cukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 09:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Yıldız Mah,Cihannuma Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 01:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Yavuz Selim Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,Esentepe Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 09:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Aydınlı Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 10:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Ömerli Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 08:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

12.08.2021 08:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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