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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 11 Kasım arıza ve kesinti listesi

#İski#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek İSKİ İstanbul 11 Kasım arıza ve kesinti listesi

İstanbul su kesintisi programı İSKİ tarafından açıklandı. Yapılan duyuruya göre İstanbul'un bir çok semtinde su kesintileri yaşanacak. 11 Kasım İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 11 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi listesi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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İSKİ su kesintisi 11 Kasım Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek?

 İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 12:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 15:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 15:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 14:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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