Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 11 Kasım arıza ve kesinti listesi

Haberin Devamı

İSKİ su kesintisi 11 Kasım Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek?

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.11.2021 12:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.11.2021 15:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.11.2021 15:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberin Devamı

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.11.2021 10:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.11.2021 14:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.