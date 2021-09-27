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Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi

#Su Kesintisi#İski#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek İSKİ duyurdu: İstanbulun birçok ilçesinde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisi programını paylaştı. İstanbul'da arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor. Yaşanan kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin günlük su kesintisi programı...

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Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanacak ilçeler, İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadeleri kullandı. 

27 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Hadımköy Mah,Dursunköy Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 16:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Fetih Mah,Esatpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

K.Çamlıca-Örnek Mahallesi İsale Hattı Üzerinde Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 09:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sakızağacı Mah,Cevizlik Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 14:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 16:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Şahkulu Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 16:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

İstasyon Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 14:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Ünalan Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

K.Çamlıca-Örnek Mahallesi İsale Hattı Üzerinde Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 09:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

İcadiye Mah,Sultantepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.09.2021 16:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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