Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi

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Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanacak ilçeler, İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadeleri kullandı.

27 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 16:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Fetih Mah,Esatpaşa Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : K.Çamlıca-Örnek Mahallesi İsale Hattı Üzerinde Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 27.09.2021 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Cevizlik Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 14:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 16:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Şahkulu Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 16:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2021 14:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.