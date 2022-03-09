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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mart arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Su Kesinti
Sular ne zaman gelecek İSKİ 9 Mart arıza ve kesinti listesi

İSKİ su kesintisi, 9 Mart günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan "sular ne zaman gelecek?" sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler...

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Ataşehir, Fatih ve Beykoz ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 08:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Kavağı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Koca Mustafapaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 09.03.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Su Kesinti

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