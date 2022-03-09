Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mart arıza ve kesinti listesi

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Ataşehir, Fatih ve Beykoz ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.03.2022 08:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Anadolu Kavağı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Koca Mustafapaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi : 09.03.2022 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.