Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ocak kesinti listesi
8 Ocak Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 8 Ocak 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah- Büyükada,Maden Mah- Büyükada
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 08.01.2021 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Nedenı Ile Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 08.01.2021 12:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2021 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah,Cumhuriyet Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Nedenı Ile Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 08.01.2021 12:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yahya Kahya Mah,Sururi Mah,Catma Mescit Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2021 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2021 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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