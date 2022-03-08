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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Mart su kesintisi listesi

#8 Mart Su Kesintisi#8 Mart Sular Ne Zaman Gelecek#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİ 8 Mart su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 8 Mart Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 8 Mart Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 8 Mart Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Ataşehir, Beyoğlu, Beşiktaş ve Eyüp'te sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,Mevlana Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kılıçali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Kececi Piri Mah,Kaptanpaşa Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Kulaksız Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Piripaşa Mah,Sütlüce Mah,Fetihtepe Mah,Gümüşsuyu Mah,Bülbül Mah,Cihangir Mah,Hacıahmet Mah,Hüseyinağa Mah,Bostan Mah,Halıcıoğlu Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:İstiklal Mah,Kamer Hatun Mah,Camiikebir Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Kücük Piyale Mah,Yenişehir Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Talatpaşa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Yeşilce Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Gürsel Mah,Emniyet Evleri Mah,Gültepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah,Kağıthane
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Merkez Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Meşrutiyet Mah,Paşa Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,19 Mayıs Mah,Duatepe Mah,Bozkurt Mah,Cumhuriyet Mah,Fulya Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Teşvikiye Mah,Yayla Mah,Esentepe Mah,Harbiye Mah,Eskişehir Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Halil Rıfat Paşa Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:08.03.2022 10:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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