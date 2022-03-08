Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Mart su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 8 Mart Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 8 Mart Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Ataşehir, Beyoğlu, Beşiktaş ve Eyüp'te sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Mevlana Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kılıçali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Kececi Piri Mah,Kaptanpaşa Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Kulaksız Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Piripaşa Mah,Sütlüce Mah,Fetihtepe Mah,Gümüşsuyu Mah,Bülbül Mah,Cihangir Mah,Hacıahmet Mah,Hüseyinağa Mah,Bostan Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Kamer Hatun Mah,Camiikebir Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Kücük Piyale Mah,Yenişehir Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Yeşilce Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Gürsel Mah,Emniyet Evleri Mah,Gültepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah,Kağıthane Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Merkez Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Meşrutiyet Mah,Paşa Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,19 Mayıs Mah,Duatepe Mah,Bozkurt Mah,Cumhuriyet Mah,Fulya Mah,Feriköy Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.