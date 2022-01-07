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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak kesinti ve arıza listesi

#İSKİ#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek İSKİ 7 Ocak kesinti ve arıza listesi

7 Ocak Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 7 Ocak 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 07.01.2022 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Su Kesintisi

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