Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Nisan arıza ve kesinti kaydı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 7 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 14:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kemankeş Karamustafapaşa Mah,Müeyyetzade Mah,Tomtom Mah,Hacımimi Mah,Arap Cami Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Rasimpaşa Mah,Sahrayıcedit Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 15:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah,Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 13:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah,Saray Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Küçükçamlıca Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 07.04.2022 14:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Muratreis Mah,İcadiye Mah,Ünalan Mah,Zeynep Kamil Mah,Valide-İ Atik Mah,Barbaros Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Küçükçamlıca Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 07.04.2022 14:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.