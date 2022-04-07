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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Nisan arıza ve kesinti kaydı

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İSKİ 7 Nisan arıza ve kesinti kaydı

7 Nisan Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 7 Nisan 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 14:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kemankeş Karamustafapaşa Mah,Müeyyetzade Mah,Tomtom Mah,Hacımimi Mah,Arap Cami Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Rasimpaşa Mah,Sahrayıcedit Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 15:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah,Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 13:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah,Saray Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Küçükçamlıca Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 07.04.2022 14:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Muratreis Mah,İcadiye Mah,Ünalan Mah,Zeynep Kamil Mah,Valide-İ Atik Mah,Barbaros Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Küçükçamlıca Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 07.04.2022 14:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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