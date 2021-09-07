Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Eylül kesinti ve arıza programı
7 Eylül Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 7 Eylül 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 07.09.2021 08:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 14:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Ağaçlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 15:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Zeytinburnu-Kazlıçeşme 700 Lük Çelik İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 07.09.2021 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.