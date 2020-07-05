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Haber Giriş: 05.07.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Temmuz su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Temmuz su kesintisi programı
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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ , İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Temmuz su kesintisi programı...

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Su kesintisi programını paylaşan İSKİ, günlük su kesintisi programını paylaştığı yazılı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yerdi. 

5 Temmuz tarihli su kesinti programına göre, Sultgangazi, Şile, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt'ta su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Şahintepe Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.07.2020 13:49

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.07.2020 14:40

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Akçaburgaz Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.07.2020 14:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Uğur Mumcu Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

05.07.2020 14:23

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şile

Etkilenen Mahalleler

:

Kurna Mah,Kızılca Mah,Sahilköy Mah,Çayırbaşı Mah,Çavuş Mah,Alacalı Mah,Ahmetlı Mah,Balibey Mah,Karakiraz Mah,Doğancılı Mah

Açıklama

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

05.07.2020 12:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 06.07.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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