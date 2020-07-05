Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Temmuz su kesintisi programı
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ , İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Temmuz su kesintisi programı...
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Su kesintisi programını paylaşan İSKİ, günlük su kesintisi programını paylaştığı yazılı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yerdi.
5 Temmuz tarihli su kesinti programına göre, Sultgangazi, Şile, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt'ta su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Şahintepe Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
05.07.2020 13:49
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
05.07.2020 14:40
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Akçaburgaz Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
05.07.2020 14:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Uğur Mumcu Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
05.07.2020 14:23
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şile
Etkilenen Mahalleler
:
Kurna Mah,Kızılca Mah,Sahilköy Mah,Çayırbaşı Mah,Çavuş Mah,Alacalı Mah,Ahmetlı Mah,Balibey Mah,Karakiraz Mah,Doğancılı Mah
Açıklama
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
05.07.2020 12:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 06.07.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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