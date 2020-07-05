Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Temmuz su kesintisi programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Su kesintisi programını paylaşan İSKİ, günlük su kesintisi programını paylaştığı yazılı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yerdi.

5 Temmuz tarihli su kesinti programına göre, Sultgangazi, Şile, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt'ta su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2020 13:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2020 14:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2020 14:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2020 14:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.