Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ocak arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 5 Ocak 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 13:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 14:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Ahmetlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 14:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Feriköy Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.