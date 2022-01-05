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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ocak arıza ve kesinti listesi

#İstanbul#İski#Arıza
Sular ne zaman gelecek İSKİ 5 Ocak arıza ve kesinti listesi

5 Ocak Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 5 Ocak 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 13:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 14:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Ahmetlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 14:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Feriköy Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.01.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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