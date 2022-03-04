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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Mart arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İSKİ 4 Mart arıza ve kesinti listesi

4 Mart günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 4 Mart 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2022 16:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2022 15:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2022 14:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Arıza#Kesinti

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