Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Mart arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 4 Mart 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2022 16:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2022 15:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2022 14:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.