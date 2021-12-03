Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Aralık kesinti ve arıza listesi

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 3 Aralık 2021 İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Güneşli Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Mahmutbey Mah,Göztepe Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Fevzi Çakmak Mah,Fatih Mah,Demırkapı Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.12.2021 12:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Oklalı Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 03.12.2021 09:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.