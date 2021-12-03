Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Aralık kesinti ve arıza listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 3 Aralık 2021 İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Güneşli Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Mahmutbey Mah,Göztepe Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Fevzi Çakmak Mah,Fatih Mah,Demırkapı Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Mahmutbey İstoç Yolu Üzerinde 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.12.2021 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.12.2021 12:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Oklalı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 03.12.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.