Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Ekim İSKİ kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden ve bu durumdan etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceği konusunda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 29 Ekim İSKİ kesinti listesi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre birkaç ilçede su kesintileri yaşanıyor. İşte, 29 Ekim 2020 su kesintisi yaşanan ilçelerde suların geleceği saat bilgisi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2020 12:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2020 13:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Paşamandıra Mah,Ali Bahadır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2020 14:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Battalgazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.10.2020 14:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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