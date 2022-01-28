Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ocak arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Su Kesintisi yaşanıyor. İşte, 28 Ocak 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 28.01.2022 15:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.01.2022 02:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.01.2022 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.