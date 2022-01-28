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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ocak arıza ve kesinti listesi

#İski#Kesinti#Arıza
Sular ne zaman gelecek İSKİ 28 Ocak arıza ve kesinti listesi

28 Ocak Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Su Kesintisi yaşanıyor. İşte, 28 Ocak 2022 su kesintisi listesi...

 İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Mfevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 28.01.2022 15:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.01.2022 02:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.01.2022 12:23

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Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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