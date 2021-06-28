Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Haziran su kesinti programı
28 Haziran Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 28 Haziran 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 14:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Bülbül Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 15:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Nisbetiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 16:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 14:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 11:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 16:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 16:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.06.2021 16:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.