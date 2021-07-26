Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz arıza ve kesinti listesi
26 Temmuz Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 26 Temmuz 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Merkez Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2021 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2021 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : İmrendere Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 26.07.2021 11:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.