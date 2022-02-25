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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Şubat su kesintisi listesi

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİ 25 Şubat su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 25 Şubat Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 25 Şubat Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 25 Şubat Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Eyüp ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çiftalan Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:25.02.2022 08:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ptt Evleri Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.02.2022 15:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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