Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Şubat su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 25 Şubat Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 25 Şubat Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Eyüp ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çiftalan Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 25.02.2022 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.