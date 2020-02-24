Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı

İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Maltepe, Sultangazi, Üsküdar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi, Üsküdar Zübeyde Hanım Mahallesi'ne su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı...

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-24 09:54:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-24 09:39:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.