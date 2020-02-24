Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Su kesintisi Maltepe, Sultangazi, Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman gelecek? Su kesintilerinden etkilenecek mahalleler hangileri? İşte İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı...
İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Maltepe, Sultangazi, Üsküdar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi, Üsküdar Zübeyde Hanım Mahallesi'ne su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı...
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Gülsuyu Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
2020-02-24 09:54:37.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Zübeyde Hanım Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-24 09:39:05.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Çengelköy Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-24 09:11:46.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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