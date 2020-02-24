MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı
Abone Olgoogle-news

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Su kesintisi Maltepe, Sultangazi, Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman gelecek? Su kesintilerinden etkilenecek mahalleler hangileri? İşte İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı...

İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Maltepe, Sultangazi, Üsküdar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi, Üsküdar Zübeyde Hanım Mahallesi'ne su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 24 Şubat su kesintisi programı...

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Gülsuyu Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-02-24 09:54:37.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Zübeyde Hanım Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-24 09:39:05.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Çengelköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-24 09:11:46.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle