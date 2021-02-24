Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Şubat arıza ve kesinti listesi
24 Şubat Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 24 Şubat 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2021 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2021 14:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah,Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2021 12:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2021 13:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Sefaköy-Yeşilköy 800Mm İsale Hattında Arıza Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.02.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2021 14:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah,Kordonboyu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2021 15:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Nişantepe Mah,Alemdağ Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 1400 Lük Yağmur Suyu Kanal Kazısı Nedenı Ile 500 Df Hat Vanası Kapatıldı.
Başlama Tarihi : 24.02.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Site Mah,Esenevler Mah,Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2021 14:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 24.02.2021 13:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.