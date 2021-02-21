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Haber Giriş: 21.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Şubat su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Şubat su kesintisi programı
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İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ 21 Şubat tarihli su kesintisi programını paylaştı. Günlük su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Tuzla ilçelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 21 Şubat su kesintisi programı...

21 Şubat Pazar günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. İSKİ, vatandaşları su kesintisi programı hakkında bilgilendirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.02.2021 09:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.02.2021 09:28

 

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Şifa Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.02.2021 09:04

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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