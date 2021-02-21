Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Şubat su kesintisi programı
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ 21 Şubat tarihli su kesintisi programını paylaştı. Günlük su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Tuzla ilçelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 21 Şubat su kesintisi programı...
21 Şubat Pazar günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. İSKİ, vatandaşları su kesintisi programı hakkında bilgilendirdi.
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.02.2021 09:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler
:
Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.02.2021 09:28
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.02.2021 09:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.