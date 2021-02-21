Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Şubat su kesintisi programı

21 Şubat Pazar günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. İSKİ, vatandaşları su kesintisi programı hakkında bilgilendirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.02.2021 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.02.2021 09:28 : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.