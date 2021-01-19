Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ocak arıza ve kesinti programı
19 Ocak Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 19 Ocak 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah,Yeşilova Mah,Beşyol Mah,Gültepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.01.2021 13:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.01.2021 12:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmek
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