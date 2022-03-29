Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mart arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 29 Mart 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 13:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 12:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 13:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah,Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Açıklama : Tuzla-Tepeören 300 Lük Şebeke Hattında Vana Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 29.03.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 08:45
Bitiş Tarihi :
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Tepeoren İtosb
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Açıklama : Tuzla-Tepeören 300 Lük Şebeke Hattında Vana Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 29.03.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.