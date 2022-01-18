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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ocak arıza ve kesinti listesi

#İski#Kesinti#Sular Ne Zaman Gelecek?
Sular ne zaman gelecek İSKİ 18 Ocak arıza ve kesinti listesi

İSKİ su kesintisi, 18 Ocak Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan "sular ne zaman gelecek?" sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler...

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Başakşehir, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.01.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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