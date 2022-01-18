Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ocak arıza ve kesinti listesi

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Başakşehir, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Ahmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.01.2022 10:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 18.01.2022 11:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.