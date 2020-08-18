Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ağustos arıza ve kesinti programı!
18 Ağustos Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 18 Ağustos 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Hürriyet Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2020 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2020 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2020 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2020 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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