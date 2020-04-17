Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Nisan arıza ve kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 17 Nisan 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 17 Nisan 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-17 11:16:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 2020-04-17 10:07:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Finanskent Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-17 10:04:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-17 09:58:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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