Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Mart arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 17 Mart 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah,Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.03.2022 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.03.2022 12:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.03.2022 04:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.03.2022 14:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sultan Murat Mah,Kemalpasa Mah,Kartaltepe Mah,Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Yeşilova Mah,Yeni Mahalle Mah,Cumhuriyet Mah,Cennet Mah,Beşyol Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kanarya Mah,Halkalı Merkez Mah,Gültepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Sefaköy Terfi Merkezi İsale Hattında Vana Montaj Degişimi Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.03.2022 11:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.