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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Kasım arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek İSKİ 16 Kasım arıza ve kesinti listesi

İstanbul su kesintisi programı İSKİ tarafından açıklandı. Yapılan duyuruya göre; İstanbul'un bir çok semtinde su kesintileri yaşanacak. 16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İSKİ su kesintisi, 16 Kasım Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan "Sular ne zaman gelecek?" sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, İSKİ 16 Kasım arıza ve kesinti listesi...

İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 12:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek

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