Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Kasım arıza ve kesinti listesi

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İSKİ su kesintisi, 16 Kasım Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan "Sular ne zaman gelecek?" sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, İSKİ 16 Kasım arıza ve kesinti listesi...

İlçe : Adalar

Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.11.2021 11:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.11.2021 12:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.11.2021 13:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.11.2021 11:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Battal Gazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.11.2021 10:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.