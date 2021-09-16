Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 su kesintisi listesi

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İSKİ su kesintisi 16 Eylül Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 13:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 16.09.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 11:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 11:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2021 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.