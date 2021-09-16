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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül 2021 su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#İcerikhaber#Seohaber
Sular ne zaman gelecek İSKİ 16 Eylül 2021 su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 16 Eylül Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 16 Eylül Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Kadıköy, Pendik ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 16 Eylül Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Terkos Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 13:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Başakşehir Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:16.09.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Ortaköy Mah,Mecidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 11:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Cibali Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 11:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 11:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Güllübağlar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2021 12:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Sular Ne Zaman Gelecek#İcerikhaber#Seohaber