Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Mart su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 15 Mart Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 15 Mart Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Maltepe, Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 15.03.2022 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.03.2022 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.