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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Mart su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİ 15 Mart su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 15 Mart Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 15 Mart Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 15 Mart Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Maltepe, Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:15.03.2022 08:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.03.2022 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Ortaköy Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Ortaköy Mahallesinde 600 Mm Lik Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:15.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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