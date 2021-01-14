Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Ocak kesinti listesi
14 Ocak Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 14 Ocak 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 14.01.2021 16:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.01.2021 15:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.01.2021 15:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.01.2021 16:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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