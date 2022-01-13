Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak arıza ve kesinti listesi

İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Başakşehir, Güngören ve Arnavutköy ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 12:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 11:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,İhsaniye Mah,Kabakça Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 13.01.2022 08:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.