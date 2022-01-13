Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak arıza ve kesinti listesi

Haberin Devamı

İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Başakşehir, Güngören ve Arnavutköy ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2022 08:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2022 12:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2022 11:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberin Devamı

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2022 13:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,İhsaniye Mah,Kabakça Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi : 13.01.2022 08:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.