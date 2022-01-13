Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak arıza ve kesinti listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Marmariste denizin rengi değişti Cadde ve sokaklar nehre döndüMarmaris'te denizin rengi değişti! Cadde ve sokaklar nehre döndü#Marmaris
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Uzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerdeUzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerde!#Çin
NASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktıNASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktı!#NASA
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdıEmine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı'#Emine Ün
Cansu Kurtcunun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyorCansu Kurtcu'nun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyor#Cansu Kurtcu
Ve İstanbula geliyor Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...Ve İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...#Paola Egonu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İSKİ 13 Ocak arıza ve kesinti listesi

İSKİ su kesintisi, 13 Ocak günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan "sular ne zaman gelecek?" sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler...

Haberin Devamı

İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Başakşehir, Güngören ve Arnavutköy ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 12:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 11:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberin Devamı

İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2022 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,İhsaniye Mah,Kabakça Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 13.01.2022 08:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSKİ#Arıza#Kesinti

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler