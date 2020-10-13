Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ekim su kesinti listesi!
13 Ekim Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 13 Ekim 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2020 14:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2020 15:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2020 15:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2020 14:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Koşuyolu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2020 13:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2020 15:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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