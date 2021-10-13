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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ekim 2021 su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#İski#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek İSKİ 13 Ekim 2021 su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 13 Ekim Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 13 Ekim Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Bağcılar, Maltepe ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 13 Ekim Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Karaburun Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.10.2021 02:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.10.2021 09:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Feyzullah Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:13.10.2021 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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