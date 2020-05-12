Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Mayıs su kesintisi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 12 Mayıs 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 16:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah,Fatih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Yalıköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 14:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : 19 Mayıs Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 17:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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