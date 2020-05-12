Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Mayıs su kesintisi

İstanbul'un içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 16:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah,Fatih Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 13:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Yalıköy Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 14:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : 19 Mayıs Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 17:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.