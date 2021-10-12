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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ekim arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek?
Sular ne zaman gelecek İSKİ 12 Ekim arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 12 Ekim Salı günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 12 Ekim Salı günü İSKİ kesinti listesi...

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Demırkapı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 11:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Ekşioğlu Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Alemdağ Mah. 300Mm Branşman Vanası Değişimi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 12.10.2021 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Sultantepe Mah,Valide I Atik Mah,İcadiye Mah,Selami Ali Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek?