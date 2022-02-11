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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Şubat arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İSKİ 11 Şubat arıza ve kesinti listesi

11 Şubat günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 11 Şubat 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.02.2022 17:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.02.2022 12:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.02.2022 17:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.02.2022 17:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 11.02.2022 12:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.02.2022 15:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.02.2022 16:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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