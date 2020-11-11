Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Kasım kesinti planı
11 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 11 Kasım 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2020 16:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Elmalı?Üsküdar 700 Mm İsale Hattında Yapılacak Vana Değışımı Ve Bakım Onarım Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi : 11.11.2020 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Büyükşehir Mah,Barış Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2020 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Feneryolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2020 15:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Atalar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2020 14:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2020 15:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2020 16:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kabakça Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 11.11.2020 09:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Sırapınar Mah,Koçullu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2020 15:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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