Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Kasım arıza ve kesinti listesi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Kasım tarihli planlı su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre, İstanbul'un bazı ilçelerine içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte, İSKİ 10 Kasım arıza ve kesinti listesi...

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.11.2021 12:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.11.2021 13:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.11.2021 05:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.11.2021 10:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sayalar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.11.2021 11:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.