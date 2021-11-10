Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Kasım arıza ve kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Kasım tarihli planlı su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre, İstanbul'un bazı ilçelerine içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte, İSKİ 10 Kasım arıza ve kesinti listesi...
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.11.2021 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.11.2021 13:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.11.2021 05:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.11.2021 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sayalar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.11.2021 11:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.