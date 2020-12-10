Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Aralık arıza ve kesinti listesi
10 Aralık Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 10 Aralık 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.12.2020 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiftlik Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 10.12.2020 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Akbaba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.12.2020 15:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kadıköy-Fikirtepe Hızırney Caddesi 500Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.12.2020 07:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah,Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.12.2020 15:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.12.2020 16:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Baglantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.12.2020 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Altunizade Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.12.2020 14:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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