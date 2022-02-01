Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Şubat arıza ve kesinti listesi

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün B.Çekmece, Beyoğlu ve Fatih ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Piyalepaşa Mah,Kaptanpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.