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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Şubat arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Su Kesintisi#İcerikhabr
Sular ne zaman gelecek İSKİ 1 Şubat arıza ve kesinti listesi

İSKİ su kesintisi, 1 Şubat Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan "sular ne zaman gelecek?" sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler...

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün B.Çekmece, Beyoğlu ve Fatih ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piyalepaşa Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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