Sular ne zaman gelecek? 8 Eylül İSKİ kesinti listesi!
İstanbul'un bazı bölgelerinde 8 Eylül Salı günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ 8 Eylül kesinti listesi...
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Şehit Muhtar Mah,Sururi Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2020 16:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Menderes Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Küçükköy-Cevatpaşa Mahmutbey 1400 Mm .İsale Hattında Deplase Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 08.09.2020 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2020 16:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Evliya Celebi Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2020 15:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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