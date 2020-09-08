Sular ne zaman gelecek? 8 Eylül İSKİ kesinti listesi!

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ 8 Eylül kesinti listesi...

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Şehit Muhtar Mah,Sururi Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Cukur Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 16:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Menderes Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Küçükköy-Cevatpaşa Mahmutbey 1400 Mm .İsale Hattında Deplase Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 08.09.2020 10:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 16:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Evliya Celebi Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 15:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.