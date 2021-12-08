Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Haberin Devamı

Sular ne zaman gelecek sorusu, 8 Aralık Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 8 Aralık Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Esenler, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 08.12.2021 12:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 12:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 12:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 12:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 11:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 12:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.12.2021 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.