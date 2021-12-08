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Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 8 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 8 Aralık Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 8 Aralık Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 8 Aralık Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Esenler, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:08.12.2021 12:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Ulus Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 12:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 12:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Nene Hatun Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 12:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 11:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 12:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Orhanlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 11:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Maltepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 09:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.12.2021 10:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi

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