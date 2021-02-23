MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek?
GeriGündem Sular ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sular ne zaman gelecek?
Abone Olgoogle-news

Sular ne zaman gelecek sorusu, 23 Şubat salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 23 Şubat Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, Güngören, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 23 Şubat Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 15:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 13:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 15:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 12:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Akıncılar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 15:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 15:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Küçükyalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 15:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Cumhuriyet Mah,Kireçburnu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 15:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 11:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi