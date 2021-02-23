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Sular ne zaman gelecek?
Sular ne zaman gelecek sorusu, 23 Şubat salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 23 Şubat Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, Güngören, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSKİ su kesintisi 23 Şubat Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçelievler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 15:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şenlikköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 13:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 15:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 12:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akıncılar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 15:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 15:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçükyalı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 15:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Cumhuriyet Mah,Kireçburnu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 15:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.02.2021 11:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.