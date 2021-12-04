Sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

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İSKİ su kesintisi 4 Aralık Cumartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 03.12.2021 21:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.12.2021 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,Gümüşsuyu Mah,Elmalı Mah,Görele Mah,Acarlar Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kavacık Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 04.12.2021 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Örnekköy Mah,Polonez Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Zerzevatçı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.12.2021 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.12.2021 12:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 04.12.2021 12:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.12.2021 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Hacıosman Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 04.12.2021 13:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.