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Sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 4 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 4 Aralık Cumartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 4 Aralık Cumartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Bağcılar, Beykoz, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Sarıyer, Silivri sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 4 Aralık Cumartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:03.12.2021 21:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:04.12.2021 11:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:İncirköy Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,Gümüşsuyu Mah,Elmalı Mah,Görele Mah,Acarlar Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Kavacık Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:04.12.2021 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Örnekköy Mah,Polonez Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Zerzevatçı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.12.2021 10:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.12.2021 12:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Yahya Kemal Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:04.12.2021 12:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.12.2021 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Hacıosman Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:04.12.2021 13:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:04.12.2021 13:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski Su Kesintisi

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