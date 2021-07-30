Sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz Ümraniye, Silivri, Ataşehir, Avcılar, Maltepe, Kadıköy su kesintisi programı

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yazılı su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve su kesintilerinin bitiş tarihi...

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Nenehatun Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 30.07.2021 14:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Esatpaşa Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 30.07.2021 15:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.07.2021 15:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.07.2021 16:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah,Fenerbahçe Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.07.2021 16:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Merkez Mah,Gürsel Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.07.2021 15:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 30.07.2021 15:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Beyciler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.07.2021 15:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Esenşehir Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 30.07.2021 15:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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