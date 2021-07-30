Sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz Ümraniye, Silivri, Ataşehir, Avcılar, Maltepe, Kadıköy su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'nin 30 Temmuz tarihli kesinti programına göre, Ümraniye, Silivri, Ataşehir, Avcılar, Maltepe, Kadıköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz su kesintisi programı...
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yazılı su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve su kesintilerinin bitiş tarihi...
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
İslambey Mah,Nenehatun Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 14:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Yenişehir Mah,Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Esatpaşa Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 15:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Tahtakale Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 15:35
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 16:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Erenköy Mah,Fenerbahçe Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 16:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Çağlayan Mah,Merkez Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 15:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Fındıklı Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 15:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Beyciler Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 15:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Esenşehir Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi
:
30.07.2021 15:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.