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HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? 30 Temmuz Ümraniye, Silivri, Ataşehir, Avcılar, Maltepe, Kadıköy su kesintisi programı
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Haber Giriş: 30.07.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz Ümraniye, Silivri, Ataşehir, Avcılar, Maltepe, Kadıköy su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz Ümraniye, Silivri, Ataşehir, Avcılar, Maltepe, Kadıköy su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'nin 30 Temmuz tarihli kesinti programına göre, Ümraniye, Silivri, Ataşehir, Avcılar, Maltepe, Kadıköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz su kesintisi programı...

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yazılı su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve su kesintilerinin bitiş tarihi...

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

İslambey Mah,Nenehatun Mah,Anadolu Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 14:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Yenişehir Mah,Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Esatpaşa Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 15:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Avcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Tahtakale Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 15:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 16:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Erenköy Mah,Fenerbahçe Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 16:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Çağlayan Mah,Merkez Mah,Gürsel Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 15:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Fındıklı Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 15:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Beyciler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 15:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Esenşehir Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

30.07.2021 15:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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