Sular ne zaman gelecek? 30 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 30 Kasım Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 13:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 16:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Riva Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Beykoz-Riva Da 400Mm Ana İsale Hattında 150Mm Lik Vantuz Değişimi Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir Başlama Tarihi : 30.11.2020 13:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah,Sütlüce Mah,Örnektepe Mah,Kececi Piri Mah,Fetihtepe Mah,Halıcıoğlu Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 30.11.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 16:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 30.11.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.