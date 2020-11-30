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Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 30 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 30 Kasım İSKİ su kesintisi listesi
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 30 Kasım Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 30 Kasım İSKİ su kesintisi kapsamında Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Eyüp, Beykoz'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 30 Kasım Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Tahtakale Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 13:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 08:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 16:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Riva Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Beykoz-Riva Da 400Mm Ana İsale Hattında 150Mm Lik Vantuz Değişimi Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir
Başlama Tarihi:30.11.2020 13:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Piyale Paşa Mah,Sütlüce Mah,Örnektepe Mah,Kececi Piri Mah,Fetihtepe Mah,Halıcıoğlu Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 16:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mahmut Şevket Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Halil Rıfat Paşa Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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