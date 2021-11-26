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Sular ne zaman gelecek? 26 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#Su Kesintisi İski
Sular ne zaman gelecek 26 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 26 Kasım Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Sular ne zaman gelecek sorusu, 26 Kasım Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 26 Kasım Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Ataşehir, Bakırköy, Fatih, Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:26.11.2021 14:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.11.2021 14:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.11.2021 15:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.11.2021 14:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.11.2021 14:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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