Sular ne zaman gelecek? 26 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 26 Kasım Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 26 Kasım Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Ataşehir, Bakırköy, Fatih, Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|26.11.2021 14:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.11.2021 14:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.11.2021 15:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.11.2021 14:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kaleiçi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.11.2021 14:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.