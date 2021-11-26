Sular ne zaman gelecek? 26 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 26 Kasım Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 26 Kasım Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Ataşehir, Bakırköy, Fatih, Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?