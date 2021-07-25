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Haber Giriş: 25.07.2021 - 18:49 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 25 Temmuz İstanbul (İSKİ) su kesinti listesi

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Sular ne zaman gelecek? 25 Temmuz İstanbul (İSKİ) su kesinti listesi

25 Temmuz Pazar günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 25 Temmuz 2021 su kesintisi listesi...

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2021 18:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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